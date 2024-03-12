Мобілізаційний закон: у Раді забракували всі «репресивні» заходи щодо ухилянтів

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив з тексту «мобілізаційного» законопроєкту всі пропозиції щодо покарання ухилянтів. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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«Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в ОДИН голос пройшла правка, яка ВИКЛЮЧАЄ з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою. Таких правок було багато від різних авторів, в тому числі від мене. Голосування в Комітеті — 7 за, 6 проти. Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом) Продовження засідання завтра», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.

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