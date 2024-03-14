Зникла в Німеччині біженка з України знайдена вбитою (фото)

У Німеччині, де не змогли наповнити ринок праці за допомогою українських біженців, знайдено мертвою 27-річну біженку з України, яка з початку березня вважалася зниклою безвісти. Тіло молодої жінки знайшли на березі Рейну у місті Хоккенхайм (земля Баден-Вюртемберг). Як повідомляє Bild, правоохоронці виявили на її тілі сліди насильства.

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Відомо, що українка проживала з матір'ю та новонародженою дочкою у будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Обидві вони зникли і зараз на пошуки новонародженої та її бабусі кинуто 60 правоохоронців.

Слідство вважає матір загиблої головним свідком як у справі про смерть її дочки, так і у справі про зникнення новонародженої онуки.

52-річна матір вбитої українки

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У німецькій поліції просять усіх, хто щось знає про події на місці вбивства 6−7 березня 2024 року або перебував у цьому районі у зазначений період часу, звернутися за телефоном 0621/174−4444 або до будь-якого відділення поліції.

Наразі вже отримано близько півсотні повідомлень, проте пошуки зниклих тривають.

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Нагадаємо, у лютому у сусідній з Німеччиною Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області.

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