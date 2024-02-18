Без матері залишилося троє дітей: у Польщі жорстоко вбили 38-річну українку

У Польщі, де хочуть змінити правила для біженців з України, жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області.

Про це повідомляє місцева поліція.

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Трагедія трапилася у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства.

Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Він завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

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Як розповів «Суспільному» староста Матвіївського старостинського округу на Тернопільщині Ігор Яремчук, у жінки — троє дітей: 21-річна дочка, ще одна дочка навчається у 10 класі і син — у 9 класі.

«Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати — наразі невідомо», — розповів староста.

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Нагадаємо також про нещодавню загибель у Німеччині 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова — нього та його товариша-спортсмена напали з ножами невідомі.

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