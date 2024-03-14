Знайшли обгорілі тіла: у Києві на Подолі сталася смертельна пожежа
У Подільському районі Києва сталась пожежа в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Гамаліївській. Але врятувати господарів не вдалося — під час гасіння вогню рятувальники виявили обгорілі тіла двох осіб.
Про це повідомили в пресслужбі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.
Звзначається, що повідомлення про пожежу надійшло 13 березня о 22:04.
Джерело вогню знаходилося у квартирі на четвертому поверсі, пожежа охопила 20 квадратних метрів. Повністю загасили її вже о 23:06.
Відзначимо, що цими днями в Україні сталося чимало пожеж — наприклад, у Кривому Розі одразу декілька квартир 9-поверхівки вигоріли вщент після влучання ворожої ракети Х-59.572
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