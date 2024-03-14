Знайшли обгорілі тіла: у Києві на Подолі сталася смертельна пожежа

У Подільському районі Києва сталась пожежа в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Гамаліївській. Але врятувати господарів не вдалося — під час гасіння вогню рятувальники виявили обгорілі тіла двох осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в пресслужбі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Звзначається, що повідомлення про пожежу надійшло 13 березня о 22:04.

Рятувальники прибули на місце події за кілька хвилин

РЕКЛАМА

Джерело вогню знаходилося у квартирі на четвертому поверсі, пожежа охопила 20 квадратних метрів. Повністю загасили її вже о 23:06.

У згорілій квартирі виявили два тіла

РЕКЛАМА

Відзначимо, що цими днями в Україні сталося чимало пожеж — наприклад, у Кривому Розі одразу декілька квартир 9-поверхівки вигоріли вщент після влучання ворожої ракети Х-59.

РЕКЛАМА

572

Читайте нас у Facebook