В Україні змінили умови рекрутингу у ЗСУ: що важливо знати

Поки народні депутати збираються розглядати проект закону про дострокове звільнення ув'язнених, які вирішили вступити до ЗСУ, в Міноборони вирішили стимулювати мобілізацію по-своєму, оновивши процедуру рекрутингу.

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Так, пропонується долучати бажаючих до військової служби через центри рекрутингу (вони будуть відкриті в т. ч. на базі існуючих центрів надання адміністравтивних послуг) та онлайн.

Згідно з оприлюдненим алгоритмом, рекрутинг здійснюватиметься поетапно.

Етап 1. Вибір посади та військової частини. Кандидат матиме змогу обрати вакантну посаду та відповідну військову частину у центрах рекрутингу, на онлайн платформах, сайтах військових частин, рекрутингових центрах окремих в/ч або ТЦК і СП.

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Етап 2. Співбесіда та комунікація з військовою частиною. Після обрання посади відбувається комунікація (самостійно або з допомогою рекрутера) з відповідною військовою частиною, у результаті якої буде сформовано рекомендаційний лист.

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Етап 3. Оформлення у ТЦК і СП. З рекомендаційним листом кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) відвідує ТЦК і СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

Етап 4. Направлення для проходження військової служби. На цьому етапі буде враховуватися наявність досвіду військової служби. За його відсутності рекрута направлять до учбового центру для здобуття потрібних навичок.

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Нагадаємо, що за попередніми розрахунками мобілізаційний резерв в Україні складає 5 млн осіб.

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