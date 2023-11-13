Член збірної України втік з табору команди в Європі, щоб уникнути мобілізації
Збірна України повертається на батьківщину не в повному складі після виступу на чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії. Один із членів команди Артур Білан під покровом ночі втік з табору команди і вирішив не повертатися до України, де, за його словами, вже отримав дві повістки у «військкомат». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер української збірної Данило Лясов. Раніше українська спортсменка-рекордсменка втекла до Росії.
За словами Лясова, харків'янин Білан попрощався з ним, надіславши повідомлення в месенджері. Втікач зізнався, що не хоче йти на війну, а ще він давно не бачився з братом і хоче мирного життя для своєї дитини та дружини.
Данило Лясов з іронією прокоментував вчинок тепер уже колишнього партнера по команді: «Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України ухвалив „такоє тяжолоє рєшеніє“. Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому…»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний клуб «Шахтар» оголосив рішення щодо футболіста, який втік до росії.
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