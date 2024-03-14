«Збережіть свої життя»: мешканцям прикордонних районів бєлгородської та курської областей дали 10 годин на евакуацію (відео)

Російські повстанці з легіону «Свобода Росії» та Російського Добровольчого Корпусу закликали жителів прикордонних районів бєлгородської та курської областей росії, де йдуть запеклі бої, залишити свої будинки та евакуюватися.

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«У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території курської та бєлгородської областей ми закликаємо до термінової евакуації мешканців наступних населених пунктів у прикордонних районах. Збережіть свої життя та життя ваших дітей! Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми даємо гуманітарний коридор для цивільних та російських військових з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів. Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах», — йдеться у зверненні російських повстанців.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері телемарафону заявив, що росіяни справді блокують евакуацію мирного населення з бєлгородської області на тлі прориву кордону. Таким чином вони використовують мешканців як «живий щит».

«Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози. Влада намагається використати своїх громадян як „живий щит“, щоб захищати режим», — зазначив він.

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При цьому Юсов уточнив, що в деяких населених пунктах евакуацію все ж таки проводять. Це стосується міста Грайворон на кордоні з Україною.

Як писали «ФАКТИ», російські повстанці повідомили про взяття під контроль селища Тьоткіне в області.

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