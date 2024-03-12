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Легіон «Свобода Росії» оголосив про взяття під свій контроль смт Тьоткіне у Курській області (відео)

14:05 12 березня 2024
смт Тьоткіне

Легіон «Свобода Росії», який веде бойові дії проти режиму володимира путіна в росії, оголосив про взяття під свій контроль селища міського типу Тьоткіно в Курській області.

«смт. Тьоткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», — йдеться у повідомленні легіону.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 12 березня росію атакували безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа на двох нафтобазах.

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