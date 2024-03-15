В росії знову неспокійно: в бєлгороді прозвучали вибухи, а у воронежі повідомили про атаку дронів на аеропорт
Незважаючи не відсутність суттєвої допомоги Україні з боку Заходу, війна потроху повертається до країни, яка її розпочала.
Так, в п'ятницю, 15 березня, ранок почався для бєлгорода із сильного обстрілу і роботи ППО, пишуть місцеві Telegram-канали. Крім цього росіяни говорять про збиття семи снарядів РСЗВ над містом. Під час обстрілу в бєлгороді та бєлгородському районі оголосили повітряну тривогу.
«Близько 08:15 черговими засобами ППО сім реактивних снарядів RM-70 „Вампір“ знищено в повітрі над бєлгородською областю», — йдеться у повідомленні.
Після звуків вибухів над бєлгородом піднявся стовп диму.
Своєю чергою, пропагандистська агенція «риа новости» повідомляла, що через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати на виборах президента рф, залишили виборчу дільницю і спустилися в укриття.
Після обстрілу губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що постраждало двоє людей. Крім цього, у місті зафіксовано пошкодження в 23 квартирах семи багатоквартирних будинків. Крім цього був «приліт» по території шкільного стадіону.
Також повідомляється, що у бєлгородському районі пошкоджено один багатоквартирний і п'ять приватних житлових будинків, дві будівлі торгових центрів, вісім машин. Також один автомобіль повністю згорів.
Також сьогодні стало відомо, що у ніч на 13 березня жителі бутурлинівки воронезької області чули потужні вибухи й стрілянину. Все відбувалося через те, що дрони атакували військовий аеродром, який розташований за 4 км від міста. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.
Як писали «ФАКТИ», позавчора, 13 березня, дрони атакували низку нафтоперегонних заводів в росії, після чого деякі з них припинили роботу.60
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