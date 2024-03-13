38.35 / 38.91 41.84 / 42.59
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

росія у вогні: безпілотники атакували нафтозавод у рязані, почалася масштабна пожежа (відео)

9:49 13 березня 2024
Пожежа на НПЗ у Рязані

Напередодні у двох російських областях — Орловській та Нижегородській — горіли підприємства ПЕК, на які прилетіли ударні БПЛА. А вранці 13 березня «бавовна» відвідала нафтозавод «Рязаньнефтепродукт» у Рязанській області.

На підприємстві розпочалася пожежа, що підтвердив місцевий губернатор Павло Малков. За його інформацією, є постраждалі.

Місцеві паблики стверджують, що один із безпілотників поцілив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа і що до лікарні госпіталізували двох людей у стані середнього ступеня важкості.

РЕКЛАМА

У мережі з'явилися відео як із наслідками атаки БПЛА, так і з самими дронами літакового типу.

РЕКЛАМА

Також стверджується, що площа пожежі на підприємстві становить 100 «квадратів». Кажуть, що горить установка блоку теплообмінника.

РЕКЛАМА

Росмедіа зазначають, що з початку 2024 року на території росії були атаковані як мінімум 13 нафтогазових об'єктів, включаючи НПЗ, нафтобази та газові термінали в Брянській, Курській, Волгоградській, Ярославській, Ленінградській областях, Краснодарському краї та Санкт-Петербурзі.

Раніше ударні БПЛА атакували нафтопереробні заводи «Новатек» та «Роснефти».

Фото — скріншот

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тирамісу

Тирамісу, який можна їсти навіть на дієті: вам точно сподобається

Народжена для радості

Перший весняний молодик принесе добрі гроші: чиє життя значно покращиться з 11 березня

Миші

Близнюкам — корисні знайомства, Дівам — грошові надходження, а Рибам — гарний настрій: що обіцяють зорі на день Водяного Щура-серфінгіста

Алла Мазур

Алла Мазур стала жертвою шахраїв

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту