росія у вогні: безпілотники атакували нафтозавод у рязані, почалася масштабна пожежа (відео)

Напередодні у двох російських областях — Орловській та Нижегородській — горіли підприємства ПЕК, на які прилетіли ударні БПЛА. А вранці 13 березня «бавовна» відвідала нафтозавод «Рязаньнефтепродукт» у Рязанській області.

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На підприємстві розпочалася пожежа, що підтвердив місцевий губернатор Павло Малков. За його інформацією, є постраждалі.

Місцеві паблики стверджують, що один із безпілотників поцілив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа і що до лікарні госпіталізували двох людей у стані середнього ступеня важкості.

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У мережі з'явилися відео як із наслідками атаки БПЛА, так і з самими дронами літакового типу.

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Також стверджується, що площа пожежі на підприємстві становить 100 «квадратів». Кажуть, що горить установка блоку теплообмінника.

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Росмедіа зазначають, що з початку 2024 року на території росії були атаковані як мінімум 13 нафтогазових об'єктів, включаючи НПЗ, нафтобази та газові термінали в Брянській, Курській, Волгоградській, Ярославській, Ленінградській областях, Краснодарському краї та Санкт-Петербурзі.

Раніше ударні БПЛА атакували нафтопереробні заводи «Новатек» та «Роснефти».

Фото — скріншот

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