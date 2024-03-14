Колишній командувач Європейськими силами США генерал-лейтенант Бен Ходжес дав інтерв'ю Yle, де заявив, що бачить тільки одне рішення для припинення війни. Він вважає, що путіна можна зупинити лише застосуванням або загрозою застосування сили.

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«Нічого не станеться, поки путін не побачить, що він дійсно програє, — каже Ходжес. — Тільки тоді путін почне шукати якийсь переговорний результат, щоб зберегти те, що він здобув, але також зберегти свою позицію і владу. Звичайно, застосування сили — це не напад на росію, а примушення рф до дотримання міжнародних угод».

Спільний фронт Заходу щодо України вже давно розколотий. Німеччина дуже обережна, а президент Франції Еммануель Макрон вже натякнув на відправку військ в Україну. На думку Ходжеса, заява Макрона була стратегічно правильною.

«Навіть якщо ми цього не зробимо, чому б не залишити цю можливість на столі?» — запитує Бен Ходжес.

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На його думку, така «стратегічна невизначеність» і можливість введення військ НАТО в Україну змусить росію розглядати різні варіанти і загрози. Зараз путін, на думку генерала, розраховує на те, що західна підтримка почне слабшати і зрештою Захід втратить бажання продовжувати підтримувати Україну. І саме так виглядає нинішня ситуація, коли американський пакет допомоги Україні у вигляді озброєнь застряг у Конгресі США, а Європа не поспішає реагувати на потребу в допомозі.

«Поки що росіяни бачать, що ми не маємо бажання допомогти Україні перемогти, — каже Бен Ходжес. — Якщо росія досягне успіху і переможе Україну, вона зробить те, про що заявляла, тобто продовжить війну проти країн НАТО. Ми повинні бути готові до того, що путін може завдати невеликого удару по країнах Балтії і перевірити, чи стане НАТО на спільну оборону».

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Раніше «ФАКТИ» публікували шокуючі слова британського міністра про Україну: «Ми зробили недостатньо».

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