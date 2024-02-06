Скандал навколо стеження за журналістами Bihus.info: голова СБУ прокоментував дії підлеглих

Голова Служби безпеки Василь Малюк відреагував на скандал щодо прослуховування журналістів Bihus.Info. Він розкритикував співробітників департаменту відомства і назвав їх дії неприпустимими.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, Малюк висловив обурення діями «окремих співробітників» Департаменту захисту нацдержавності.

«За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів», — заявив Малюк.

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Він наголосив, що такі дії представників ДЗНД «є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень».

«Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ», — нагадав Малюк.

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«Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання», — додав Малюк.

Згодом стало відомо, що Офіс генпрокурора (ОГП) забрав у СБУ розслідування щодо стеження за Bihus.Info і передав його Державному бюро розслідувань. Про це повідомили в пресслужбі бюро.



«Офіс генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.Info щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області. Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань», — повідомили в ДБР.

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Також в ОГП кажуть, що у відповідності до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю проводять робочі зустрічі з представниками медіа.

Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася в січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом.

Зазначимо, що раніше Youtube-канал «Народна правда» поширив відео, а згодом його підхопили в мережі, де члени команди Bihus.Info під час корпоративу в одному із заміських комплексів Києва нібито вживають наркотичні речовини. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео та повідомив що на відео не журналісти, а оператори і повідомив, що ті працівники, які вживали заборонені речовини, вже звільнені.

Крім того, він заявив, що за командою Bihus.Info стежили до цього впродовж кількох місяців. Пізніше Служба безпеки України повідомила, що вже розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів. А 31 січня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Також нагадаємо, що вчора журналісти оприлюднили власне розслідування де встановили, хто ж саме причетний до їх прослуховування й оприлюднення відповідних відео в мережі. За підсумками якого вони заявили, що стеження за командою організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ.

Після цього очільник Мінюсту Денис Малюська виступив з вимогою посилити контроль за діями спецслужб всередині країни, зазначивши, що міжнародні медіа уважно стежать за ситуацією в Україні, тому країні необхідно надати «правильну реакцію» та вислати «правильні меседжі» впродовж наступних днів.

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