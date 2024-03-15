Стало відомо, в яких областях України у лютому найбільше купили машин

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Про це повідомляє Укравтопром. Вони забезпечили 64% продажів нових легковиків у лютому. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війна війною, а покупки — за розкладом. З початку вторгнення росії нардепи не втомлюються купувати автомобілі та нерухомість.

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«У лютому кияни придбали — 2095 нових авто (на 88% більше, ніж торік). На Київщині було зареєстровано — 452 од. (+57%). Мешканці Дніпропетровщини купили — 328 од. На Львівщині — 314 од. (+65%). В Одеській обл. — 298 од. (+37%). Бестселером місяця у столиці та на Дніпропетровщині став кросовер RENAULT Duster. Мешканці Київської, Одеської та Львівської обл. частіше обирали електромобіль VOLKSWAGEN ID.4».

Зазначимо, що за даними Інституту досліджень авторинку, у лютому цього року український автопарк поповнився на 1523 автомобілі з китайським VIN. Це на 5,8% більше, ніж у січні-2024.

Найбільш популярними автомобілями серед українців залишаються ті, у яких бензиновий двигун.

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Раніше повідомлялося, що експерти назвали популярні марки автомобілів, які не «переживуть» 2025 рік.

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