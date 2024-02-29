Їхній час вийшов: експерти назвали популярні марки автомобілів, які не «переживуть» 2025 рік

Експерти, які раніше називали найкращі вживані автівки 2023 року, не виключають, що деякі автомобілі мають шанси «не дожити» до кінця 2025 року.

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На думку автофахівців французького офісу журналу «Motor1», йдеться про шість машин, пише wheel-news.com.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Giulia Quadrifoglio

Італійська компанія припинить випуск Giulia Quadrifoglio після 2024 року, але, якщо вірити чуткам, поверне машину в стрій найближчими роками у вигляді електромобіля або «гібрида».

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Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Кросовер Stelvio Quadrifoglio вже знятий з виробництва. І відроджувати його з нинішнім 505-сильним мотором ніхто не буде, адже італійський бренд все далі відходить від двигунів внутрішнього згоряння на користь моделей з батарейним живленням.

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Chevrolet Camaro

Минулого року Chevrolet «убив» 4-циліндровий Camaro, а у 2025 році за ним прослідують усі інші версії. Остання модель шостого покоління «Камаро» з’явилася в грудні 2023 року і продаватиметься доти, доки не будуть реалізовані всі випущені автомобілі.

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Ford Escape

Кросовер, який зараз пропонується тільки в США, розійшовся торік накладом у 140 тисяч екземплярів, але навіть цих результатів виявилося недостатньо. Компактний «паркетник» протримається до кінця 2024-го, але наступного року його вже не буде.

Maserati Ghibli

Провівши на ринку понад 10 років, розкішний седан знімуть з конвеєра 2025 року, але він навряд чи зникне назавжди. Італійський автовиробник рухається в бік електрифікації і, ймовірно, незабаром дасть ім’я Ghibli електрокару або гібридній машині.

Mini Clubman

Нова і поліпшена лінійка автовиробника Mini більше не включатиме в себе великий Clubman, який, на думку керівництва компанії, спотворює філософію бренду. Технічно машини ще пропонуються на деяких ринках, але в одиничних екземплярах. Щойно їх розпродадуть, модель припинить своє існування.

Нагадаємо, що минулого року українці витратили на купівлю нових авто понад 100 млрд гривень. Більш за все грошей було витрачено на автівки TOYOTA — 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер TOYOTA RAV-4.

Фото Pixabay

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