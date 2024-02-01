Війна війною, а покупки — за розкладом: з початку вторгнення росії нардепи не втомлюються купувати автомобілі та нерухомість

В Україні 31 січня 2024 року сплив термін для подання декларацій державними службовцями за 2021-й та 2022-й роки, у тому числі — народними депутатами, пише «Економічна правда».

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Журналісти проаналізували їх на предмет купівлі, набуття у власність чи користування особисто або близькими родичами нових автомобілів і нерухомості. Аналіз проводився лише за 2022 рік, бо звіти за 2023 рік оприлюднили лише одиниці. Імовірно, цифри в них будуть ще більшими.

Отже, за перший рік великої війни депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони мали. 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Чверть сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

У 2022−2023 роках відбулося зростання обсягів продажів в Україні Mercedes, BMW та Lexus, які перевищили навіть довоєнний 2021 рік. Нинішнє дослідження показало, що народні депутати є гарним зрізом суспільства: серед їх пріоритетних марок — Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто).

Схожа ситуація і з нерухомістю. У народних депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до великої війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Новою нерухомістю обжився кожен третій депутат.

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З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів — автомобілів та обʼєктів нерухомості — у народних депутатів з бізнес-групи «Довіра» і владної партії «Слуга народу».

Звісно, про купівлю мова йде не завжди, особливо якщо це житло, яке часто орендують. Отримання майна в користування стало набагато популярнішим, ніж до великої війни, свідчить аналіз близько 1,5 тис активів, які народні депутати набули з вересня 2019 року.

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Журналісти розділили це майно на дві групи: з’явилося воно до лютого 2022 року чи після. Виявилося, що раніше автомобілі в 58% були у власності, тоді як після лютого 2022 року — лише в 45% (до отримання значка народного депутата у 2019 році цифра сягала 77%).

З майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, тепер — лише 45% (до обрання депутатами цей показник становив 72%).

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Більшість майна, яке декларують депутати, перебуває в них в оренді або «іншому праві користування». Щодо нерухомості останній термін може означати сервітут, а щодо транспорту — користування авто близьких або друзів.

Зміну способу володіння нерухомістю можна пояснити фактором великої війни: багато українців не ризикують вкладати гроші в «цеглу». Щодо автомобілів це виглядає дивно. Скоріше за все, народні обранці не бажають демонструвати суспільству факт купівлі авто під час війни.

Зазначимо, владна фракція «Слуга народу», скориставшись війною, сховала публікацію декларацій і зголосилася їх відкрити для публіки лише під тиском МВФ. Кожен депутат, очевидно, думав, що оренда не буде виглядати так ганебно, як купівля. У кожному окремому випадку так і було б. Загальна ж картина виглядає інакше.

Як писали «ФАКТИ», після того, як в Україні відновили е-декларування, запрацювали деякі зміни у правилах щодо заповнення декларацій. Також нещодавно нардепи ухвалили законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

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