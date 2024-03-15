Очолив «передвиборчий» штаб путіна та закликав до знищення України: відомому в рф актору оголошено підозру

Російському актору-путінцю Володимиру Машкову, якому навесні минулого року повідомляли про підозру за трьома статтями УК України, інкримінували ще кілька статей УК.

ВІДЕО ДНЯ

«Фігурант входить до найближчого оточення путіна і є одним з головних хедлайнерів масових акцій в москві на підтримку повномасштабного вторгнення рф. Враховуючи це, у грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою „виборчого штабу“ путіна на так званих виборах президента країни-агресорки. На цій „посаді“ фігурант став ключовим рупором пропаганди у „передвиборчій кампанії“ очільника кремля», — зазначають в СБУ.

За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України, особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави. Деструктивну риторику Машков регулярно використовує під час «передвиборчих» турів різними регіонами росії, а також під час поїздок до тимчасово окупованих районів України.

Слідчі Служби безпеки додатково повідомили Машкову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ⁠ст. 436 (пропаганда війни).

РЕКЛАМА

В українській спецслужбі нагадали, що у травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України — обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду. Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках у Бородянці під час боїв за Київщину та столицю наприкінці лютого та у березні 2022 року. Задокументовані воєнні злочини ⁠генерал-полковника Олександра Чайка — командувача Східного військового округу збройних сил росії, а також генерал-лейтенанта Володимира Кравченка — командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил рф.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

РЕКЛАМА

332

Читайте нас у Facebook