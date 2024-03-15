Краще в’язниця, ніж мобілізація? Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів

Наразі в Україні триває підготовка до другого читання мобілізаційного проєкту закону, в якому профільний комітет забракував «репресивні» положення щодо ухилянтів. Втім, на думку адвоката Романа Кичка, ухилення від мобілізації не має бути безкарним, але існує істотна потреба у балансі між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного ухилянта при винесення обвинувального вироку в судах.

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Вироки судів щодо позбавлення волі ухилянтів створюють у громадян враження, ніби у суддів є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею, зазначив адвокат в коментарі «Главкому».

В якості прикладу він привів рішення Верховного суду, згідно з яким мешканець Харківщини проведе три роки за гратами. Обвинувачений просив скасувати ув’язнення у зв'язку з вагітністю дружини і навіть долучив до справи копії медичних документів про це, однак пом’якшення вироку так і не добився.

«Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», — говорить Кичко, натякаючи на те, що користі від того, що батько новонародженого малюка проведе три роки в неволі, буде небагато. У той же час «м'які» вироки будуть розцінені у суспільстві як «пасування» та «слабкість» судової системи перед ухилянтами.

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Тому, на думку юриста, є істотна потреба у балансі між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного ухилянта при винесення обвинувального вироку. Адвокат додав, що такий баланс має бути, якщо держава має на меті змінити ставлення до мобілізації з «покарання» до «обов'язку». Адже поява нових потенційних злочинців теж ніяк не сприяє інтересам держави і суспільства.

Видання приводить сумну статистику: протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців — як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році. Практично в усіх випадках Феміда відправляла обвинувачених до в’язниць, скасовуючи на вимогу прокурорів умовні терміни покарання, ухвалені судами перших інстанцій. Саме тому, переконаний адвокат, подібний підхід має бути змінений.

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Нагадаємо, що у парламенті зареєстрований законопроєкт, яким пропонується надати засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови укладання ними контракту з ЗСУ.

Фото Pixabay

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