Укомплектували на основі власного досвіду: гурт «Антитіла» передав 5000 тактичних аптечок для ГУР

Учасники українського гурту «Антитіла» передали воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України п’ять тисяч тактичних аптечок, які укомплектовані за стандартами НАТО. Кошти на них були зібрані під час навколосвітнього туру гурту «Антитіла», який включав низку країн Європи, Канаду, США, Австралію, Нову Зеландію.

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Важливо, що музиканти не закуповували готові стандартні аптечки, а разом з фондом United Help Ukraine сформували набір засобів та медикаментів на основі фронтового досвіду роботи українських парамедиків, в т. ч. і власного. Спочатку були придбані найкращі засоби для збереження життя наших захисників, а далі кожен комплект збирався вручну.

Учасники гурту продовжують волонтерську діяльність для акумуляції коштів на потреби українських військових. Вони не обмежуються виключно медичною складовою.

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Наразі триває збір на бойові катери, FPV-дрони, дрони великого радіусу дії, який було започатковано під час live show гурту «Антитіла» у Київському палаці спорту 14 лютого.

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