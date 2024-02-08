Тарас Тополя звернувся до українців з приводу концерту: що сказав лідер гурту «Антитіла» та кого хотів би там побачити

Вперше за довгий час прихильники гурту «Антитіла» зможуть відчути стадіонний масштаб, за яким вже скучили. Йдеться про концерт гурту на День закоханих, якій пройде у Палаці спорту.

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«„2Step“, „Фортеця Бахмут“, „TDME“, „Вірила“ — ці пісні допомогли мільйонам людей пройти найважчі періоди життя. Війна змінила всіх нас, вона знецінила штучне і наносне, й зробила важливим справжнє. Справжні емоції, кохання, обійми, й справжнє бажання боротися далі. Ми впевнені, що з „Антитілами“ ці пісні про справжнє співатиме вщент заповнений Палац спорту», — ділиться лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який пів року служив бойовим медиком на лінії фронту.

Після майже трьох місяців гастролей за кордоном група повернулася в Україну та зіграє для своїх прихильників велике сольне шоу. Воно поставить крапку у світовому благодійному турі гурту «Антитіла», під час якого вдалося зібрати понад 600 тисяч доларів для забезпечення українських захисників якісними аптечками.

Наживо в Києві прозвучить альбом MLNL. Це саме той альбом, який «Антитіла» представили на другий день повномасштабної війни прямо з підземного паркінгу, де базувався 130-й батальйон ТРО, в якому музиканти несуть службу.

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Звичайно, крім вже згадуваних пісень будуть зіграні такі хіти, як «Лови момент», «Стенд Ап», «LEGO», «Люди як кораблі», «Молоком», «Все красиво», «Будувуду».

І найголовніше — саме гості концерту в Палаці спорту першими почують нову пісню гурту «Антитіла». Також на глядачів чекає прем’єра нової версії старого хіта колективу.

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Нинішнє шоу — це потужне завершення всесвітнього туру гурту «Антитіла», кульмінація всіх подій останніх двох років: військової служби, волонтерства, пережитих моментів та набутого досвіду.

Також Тополя наголосив на обов’язкових безпекових заходах під час концерту його гурту.

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