Британські фанатки, «документалка» від режисера HBO та повністю продані квитки: як пройшов сольник «Антитіл» у Києві

Гурт «Антитіла», який вперше за 5 років відіграв масштабне live show у київському Палаці спорту, подарував своїм шанувальникам незабутні емоції.

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Концерт у столиці став фінальною точкою у світовому благодійному турі «Антитіл», завдяки якому музикантам вдалося зібрати понад 650 тис. доларів.

Тарас Тополя присвятив нову пісню коханій дружині Олені

На заході була присутня дружина фронтмена гурту Тараса Тополі, Олена, якій чоловік зі сцени присвятив нову композицію «Ти саме та».

Космічне відео цієї пісні наповнене прихованими сенсами. Це як маленьке кіно, повʼязане з життям гурту та країни. Це метафора про те, як маленька людина у безмежності холодного простору і Всесвіту здатна своєю любовʼю запалювати вогонь і давати тепло мільярдам інших.

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На концерт були запрошені також рідні загиблого дев’ять років тому музиканта Андрія Кузьменка, більше відомого під сценічним псевдонімом Кузьма Скрябін — його дружина та донька. У пам’ять про Кузьму гурт заспівав його відому пісню «Люди як кораблі». Під час її виконання усі глядачі встали і запалили ліхтарики.

Під час виконання пісні «Люди як кораблі» усі глядачі встали і запалили ліхтарики

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«Через пісні ми намагалися об’єднати людей у почутті кохання на особистому рівні та любові на загальному. На особистому — це про кохання до найдорожчих людей, таких пісень у нас чимало. А на загальному — це про нашу любов до однієї, спільної та єдиної на всіх Батьківщини, — сказав фронтмен гурту „Антитіла“ Тарас Тополя. — Ми хотіли, щоб особисте і спільне на концерті стало одним цілим. Наші пісні сприяють цьому, і ми задоволені, що подарували людям справжні живі емоції, які проявлялися в обіймах, поцілунках, сльозах, словах ненависті до ворога і бажанні боротися за свою свободу. Зрештою, усім хоча б на кілька годин стало легше».

Концерт гурту «Антитіла» в Києві увійде до американського документального фільму про Україну

На концерт «Антитіл» прибув Девід Пітер Хенсен — режисер документальних фільмів, оператор і журналіст з США. Девід знімав документальні фільми для The New York Times, HBO і Amazon Prime Video, а зараз знімає документальний фільм про «Антитіла», щоб світ дізнався більше про війну в Україні.

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Знімальна група Хенсена весь день супроводжувала групу "Антитіла"

Весь день концерту учасників гурту «Антитіла» супроводжувала чисельна знімальна група Хенсена. У хлопців були закріплені мікрофони, які записували усе, що відбувалося з ними 14 лютого.

Британські фанатки 3 доби добиралися до Києва, щоб потрапити на цей концерт

Британки Сильвія та Кеті подолали триденний шлях через всю Європу, щоб потрапити на концерт гурту «Антитіла». Жінки активно беруть участь в мітингах на підтримку України в Британії і є членкинями британського фан-клубу. Після концерту вони ще й задонатили 200 у. о на FPV-дрони для ЗСУ. В минулому році британський фан-клуб зібрав та передав на допомогу Україні 16,5 тисяч доларів США.

Британки Сильвія та Кеті подолали триденний шлях через всю Європу, щоб потрапити на концерт гурту «Антитіла»

Сценічні костюми з ексклюзивним орнаментом та атмосфера

На сценічних костюмах музикантів був зображений ексклюзивний орнамент, який складений з фрагментів розірваних українських орнаментів і символізує єднання.

На сценічних костюмах музикантів був зображений ексклюзивний орнамент, який символізує єднання

У порівнянні із закордонними концертами київську музичну програму було значно розширено, а шоу збагачено новими технічними рішеннями. Сцена у формі тризуба візуалізувала головний лейтмотив концерту. Live show видалося по-щирому емоційним та драйвовим, адже «Антитіла» відверто скучили за виступами у рідному місті, де їхніх концертів не було цілих 5 років. До того ж романтичного присмаку додав ще й День святого Валентина, який разом з «Антитілами» провели тисячі глядачів.

Загалом фанати могли почути як нові композиції, так і вже улюблені хіти. Серед пісень, які прозвучали на концерті: «Там, де ми є», «Вірила», «Лови момент», «Стань» та «Фортеця Бахмут». Також вперше наживо прозвучав альбом MLNL, записаний у перші дні повномасштабної війни.

Сцена у формі тризуба візуалізувала головний лейтмотив концерту

На концерті були присутні діти загиблих героїв 130 батальйону ТРО, якими опікується БФ «Антитіла», воїни батальйону, Світлана Кузьменко (дружина Кузьми) з дочкою, Марічка Падалко з дітьми. Частина коштів з придбаних квитків та мерчу в Палаці Спорту піде на підтримку дітей загиблих побратимів рідного для «Антитіл» 130 батальйону.

Частина коштів з придбаних квитків та мерчу в Палаці Спорту піде на підтримку дітей загиблих бійців

Але не обмежуючись цим, благодійний Фонд «Антитіла» разом зі всіма прихильниками, партнерами та відповідальним бізнесом, який поділяє цінності команди, також розпочав новий збір коштів на FPV-дрони, а також катери.

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