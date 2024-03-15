Один з операторів онлайн-казино Pin-UP перебував під фактичним контролем росіян: що відомо

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність анулювання ліцензії одному з операторів онлайн-казино Pin-UP — ТОВ «Вікторія-Софт», підтвердивши таким чином його контроль з боку громадян російської федерації.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідне рішення суд опублікував 12 березня в Єдиному реєстрі судових рішень. Це рішення суду вступило в законну силу 11 березня.

«У листі СБУ вказано, що документи подані суб'єктом господарювання для одержання ліцензії містять недостовірні відомості, оскільки, ТОВ „ВІКТОРІЯ-СОФТ“ на час подання заяв до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і отримання ліцензій перебували під фактичним контролем громадян рф», — йдеться в рішенні суду.

ТОВ «Вікторія-Софт» — один із двох операторів, які в Україні працювали під брендом Pin-UP. Інший — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» продовжує роботу в Україні.

РЕКЛАМА

Держава анулювала ліцензію «Вікторії Софт» 8 серпня 2023 року на підставі листа СБУ про російські зв'язки компанії. Саме це рішення КРАІЛ та лист СБУ Pin-UP намагався оскаржити в суді.

«Колегія суддів погоджується з позицією відповідача (КРАІЛ) про те, що рішення КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 „Про анулювання ТОВ „Вікторія-Софт“ ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор“ було прийнято за результатом опрацювання листа СБУвід 11.11.2022 № 5/7/¼−18316дск, що містить гриф „Для службового користування“ та доданих до нього документів, які підтверджують перебування позивача на час подання заяви про отримання ліцензії під фактичним контролем громадян рф. Враховуючи вищезазначене, відсутні підстави для визнання протиправним та скасування рішення КРАІЛ», — вказано в рішенні суду.

РЕКЛАМА

Раніше журналіст Євген Плінський зазначав, що незважаючи на те, що букмекерська контора Parimatch знаходиться під санкціями, у мережі активно рекламується її клон BuddyBet. Санкції щодо компанії ввели минулого року.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook