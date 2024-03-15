Один з операторів онлайн-казино Pin-UP перебував під фактичним контролем росіян: що відомо
Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність анулювання ліцензії одному з операторів онлайн-казино Pin-UP — ТОВ «Вікторія-Софт», підтвердивши таким чином його контроль з боку громадян російської федерації.
Відповідне рішення суд опублікував 12 березня в Єдиному реєстрі судових рішень. Це рішення суду вступило в законну силу 11 березня.
«У листі СБУ вказано, що документи подані суб'єктом господарювання для одержання ліцензії містять недостовірні відомості, оскільки, ТОВ „ВІКТОРІЯ-СОФТ“ на час подання заяв до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і отримання ліцензій перебували під фактичним контролем громадян рф», — йдеться в рішенні суду.
ТОВ «Вікторія-Софт» — один із двох операторів, які в Україні працювали під брендом Pin-UP. Інший — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» продовжує роботу в Україні.
Держава анулювала ліцензію «Вікторії Софт» 8 серпня 2023 року на підставі листа СБУ про російські зв'язки компанії. Саме це рішення КРАІЛ та лист СБУ Pin-UP намагався оскаржити в суді.
«Колегія суддів погоджується з позицією відповідача (КРАІЛ) про те, що рішення КРАІЛ від
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Фото з мережі54
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