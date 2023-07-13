Незважаючи на те, що букмекерська контора Parimatch знаходиться під санкціями, у мережі активно рекламується її клон BuddyBet, який відкрито пов'язує себе з Parimatch і обіцяє витягнути кошти, що застрягли на рахунках РМ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Євген Плінський, відомий своєю активною боротьбою з нелегальними букмекерами та онлайн-казино.

Він розповів, що отримав від одного з передплатників повідомлення із пропозицією звернути увагу на діяльність BuddyBet. З'ясувалося, що клон РМ працює без проблем.

«У випадку із практично клоном „Parimatch“ все працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється», — констатував Плінський.

Журналіст розповів, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався та через картку «Монобанк» легко поповнив рахунок на 150 грн. У квитанції, яку отримав новий користувач, наголосили, що одержувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED, розташована у столиці Кенії Найробі.

Поцікавившись у банку, куди і за що пішли гроші, з'ясувалося, що їх провели за кодом 8299 «Послуги з догляду за дитиною».

«Чистої води є злочинний міскодинг. (Зміна коду платежу, коли поповнюєш рахунок у казино, і ці гроші мають оподатковуватись, але код змінюють і вони йдуть як за послуги чи товари)», — написав Плінський.

У своєму повідомленні журналіст затегав Monobank, Національний банк України та MasterCard й попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу BuddyBet у нас працює і що ще потрібно комусь зробити, щоб закрити питання виведення грошей з України за кордон?

Під повідомленням журналіста користувачі масово почали залишати коментарі та запитання. На їхню думку, на історію з «BuddyBet» також мають відреагувати віце-прем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, якою керує Іван Рудий.



«Від них дуже хотілося б почути, на яких законних підставах (якщо такі взагалі є) працює клон Parimatch і чи отримали вони ліцензію на свою діяльність. І якщо BuddyBet — це той же Parimatch тільки перефарбований, то чи може взагалі отримувати ліцензію компанія, яка знаходиться під санкціями. Навіщо тоді ця видимість боротьби з букмекерськими конторами та нелегальними онлайн-казино, якщо вони без проблем функціонують на українському ринку» , — запитують користувачі під повідомленням Плінського.

Нагадаємо, Parimatch (ТОВ «Париматч») — бренд міжнародної холдингової компанії «Parimatch», яка веде букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Представник бренду в Україні — компанія Parimatch Ukraine. У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено. У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) із українських офісів.

Згідно з розслідуванням СБУ в 2023 році, до структури компаній Parimatch Tech входять компанії, створені громадянами Російської Федерації, а в холдинг компанії входили юридичні особи з Росії, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму. Як писали ЗМІ, в ході розслідування було виявлено, що у відмиванні ігрових засобів Parimatch брали участь Ibox Bank і ТОВ «Фінансова компанія Лео». Зокрема, вони застосовували технологію міскодингу — вид шахрайства, коли код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність «Лео» та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 млрд. гривень на рік.

36

Читайте нас у Facebook та Instagram