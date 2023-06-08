Переділ ринку чи прикра помилка? Чи знімуть санкції з Parimatch?

Необхідних для розгляду президентом Зеленським 25 тисяч голосів українців набрала петиція на сайті Президента України з проханням розібратися у ситуації із накладенням санкцій на найбільшу українську букмекерську компанію Parimatch.

Як відомо, 10 березня цього року президент Володимир Зеленський своїм Указом ввів у дію рішення РНБО про внесення низки російських компаній і фізичних осіб до списку санкцій, серед яких, на подив великої кількості людей, виявилася і українська компанія Parimatch.

«Ймовірно, Раду національної безпеки та оборони та Президента України ввели в оману та дезінформували зацікавлені особи. Компанія одна з перших, хто виконав усі вимоги держави щодо легальної та чесної роботи на ринку. За два роки до бюджету було сплачено понад 850 млн грн податків та зборів. З початку війни Parimatch припинив діяльність на території РФ, заборонив там будь-яке використання бренду. На сьогодні так і незрозуміло, яким чином доброчесний бізнес потрапив у списки санкцій», — йдеться у петиції, в якій президента просять провести перевірку фактів, на підставі яких на ТОВ «Паріматч» було накладено санкції.

Особливо дивним виглядає накладення санкцій на Parimatch тому, що ця компанія весь рік повномасштабної війни надавала суттєву підтримку українській армії у боротьбі з російськими окупантами. Усього компанія звітувала про закупівлю бронеавтомобілів, позашляховиків, безпілотників та морських дронів, генераторів, рацій, тепловізорів та іншого спорядження для Збройних сил України на суму 545 млн грн. Щобільше, Parimatch був одним із донорів Фонду Сергія Притули та президентської ініціативи United24. Що могло статися, щоб держава за своєю ініціативою позбавилася такої підтримки в такий важкий для країни час?

Виразна відповідь на це так і не надійшла. Одна з версій полягала в тому, що Parimatch продовжила після повномасштабного вторгнення рф до України працювати у країні-агресорці. Це припущення, швидше за все, з'явилося внаслідок того, що в списку санкцій, в який потрапив український букмекер, більшість інших осіб — це або російські компанії, або якимось чином пов'язані з рф. Однак, ні в самому рішенні РНБО, ні в Указі Зеленського не йдеться про те, що санкції щодо Parimatch введені саме за зв'язок з рф.

Як відомо із заяв компанії, Parimatch припинила роботу в росії та білорусі відразу ж після початку «великої війни», що підтвердила своїм аудиторським висновком американська юридична компанія. Parimatch відкликав свою франшизу з країни-агресорки, заборонив використання там свого бренду, технічних рішень компанії та будь-яку іншу присутність.

Якийсь час українському Parimatch приписували зв'язок із російським букмекером Paribet, який з'явився в Росії у 2022 році. Мовляв, Parimatch створив клон і таким чином продовжив працювати в Росії. Проте, звідки взявся Paribet і хто за ним справді стоїть, роз'яснив керівник проекту «Брутальний футбол» Северин Стецюк.

«Якщо ви подивіться, то компанія Paribet — це компанія „Фаворит“, російська дуже стара букмекерська організація, і вони створили Paribet, скориставшись тим, що Parimatch пішов із російського ринку. Для компанії „Фаворит“ це маркетинговий хід: скористатися популярністю Parimatch. Нібито це все той же Parimatch. Але фактично там не було „движка“ Parimatch, сайт, який було створено, до Parimatch стосунку не має, там усе було від „Фаворита“. Parimatch жодного стосунку вже до цього не має», — пояснив Стецюк.

Медіапроєкт «Брутальний футбол» — давній партнер Parimatch. Стецюк публічно перед своєю аудиторією заявив, що не просто не соромиться своєї співпраці з Parimatch, а й пишається ним. За його словами, однією з основних умов партнерства їхнього проєкту з кимось є те, що партнер не працює і ніяк не пов'язаний із рф чи білоруссю. «У партнерстві з Parimatch нам було важливо, щоб вони вийшли із рф. На той момент було кілька причин довіряти тому, що вони справді вийшли із рф. І чому я вірю досі», — зазначив Стецюк.

Непрямим доказом того, що зв'язок справді розірвано, стало гучне рішення Арбітражного суду Москви, який відмовив Parimatch у праві на відкликання свого доменного імені з росії, мотивуючи це тим, що компанія надає значну підтримку ЗСУ. Виходить, що версія про зв'язки з росією виглядає слабко.

Другу версію озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. В одному зі своїх інтерв'ю, говорячи про наповнення державного бюджету України, він заявив, що гральний бізнес до цього року працював «у чорну», принісши до скарбниці замість 25−30 млрд грн лише 1,9 млрд. І в цьому контексті він додав : «Ви ж знаєте ці скандали з „Паріматч“, і це — не останнє рішення. Я думаю, що у березні ми побачимо реальний обсяг ринку та реальні відрахування до бюджету»



Тобто, за натяком Гетьманцева, санкції на найбільшого гравця ринку азартних ігор, який сплатив майже половину всіх зібраних з грального бізнесу податків, були нібито накладені за те, що весь гральний бізнес недоплачував податки. Тоді постає питання: чому ми досі не чуємо про кримінальні провадження щодо всіх учасників ринку, хто, на думку податкової чи Гетьманцева, ухилився від сплати податків? По-друге, відколи у нас за несплату податків накладають санкції?

По-третє, якщо було вирішено таким чином покарати гральний бізнес, чому покарано не всі, а лише одну компанію, та ще й ту, що приносить найбільше податків? Тоді логічніше карати тих, хто їх взагалі не приніс? А таких в Україні працює дуже і дуже багато: у списку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей незаконно працюючих онлайн-казино без ліцензії понад 1500 сайтів. Чи логічно, намагаючись у рази збільшити надходження податків до бюджету від грального бізнесу, повністю знищити платника податків № 1 на цьому ринку?

У журналіста Дениса Казанського народилася третя версія події з Parimatch. «Виникає підозра в переділі ринку, що саме собою дуже цікавий прецедент часів Зеленського», — пише він у своїй публікації, в якій наводить коментар з цього приводу відомого українського інвестбанкіра Ігоря Мазепи про те, що «в Україні настав військовий більшовизм».

Parimatch останніми роками був беззаперечним лідером на українському гральному ринку. Це найстаріша і найбільша українська компанія, що у сфері беттингу займає суттєву частку в понад 30% ринку. Враховуючи, що всі перелічені вище версії виведення Parimatch з ринку шляхом санкцій не витримують критики, версія про те, що це банальний переділ ринку, який проводить влада своїми руками, виглядає вже більш правдоподібною. Адже відразу після зникнення Parimatch нікуди не зникла величезна кількість його клієнтів, які «перетекли» іншим операторам.



Однак ще більш схожою на правду є четверта версія, озвучена практично всіма оглядачами, у тому числі головним редактором українського Forbes. Parimatch весь 2022 рік боровся з тим, щоб на український ринок не вийшла скандальна російська букмекерська контора 1xBet, яка станом на весну минулого року вже отримала потрібні зв'язки в українських органах влади та отримала дві ліцензії від КРАІЛ на роботу в Україні.



«Якщо ви відкриєте у Telegram великі паблики-мільйонники, ви побачите, що вони (Паріматч та 1xBet) „мочилися“ цілий рік. Весь рік 1xBet вкладав гроші в паблики-мільйонники, які „мочили“ Паріматч і писали, що Паріматч не вийшов із рф, і що Парібет — це Паріматч. А Паріматч „валив“ 1xBet разом із багатьма ЗМІ, які також проводили свої розслідування про те, що 1xBet — це суто російська компанія», — розповідає Северин Стецюк.

Примітно, але весь цей рік Служба безпеки України, спостерігаючи за громадським обуренням від того, що на український ринок руками КРАІЛ було виведено відверто російську букмекерську контору, що проводить у росії івенти, де публічно ображали українську армію та воїнів батальйону «Азов», не вимовила жодного слова і не зробила жодної дії з цього приводу. І в результаті замість російського 1xBet СБУ внесла до списку санкцій РНБО українську компанію Parimatch, яка фактично робила роботу СБУ по боротьбі з російським впливом в Україні.



«Бан Parimatch — це помста за 1xBet. Parimatch до списку санкцій внесли СБУ, а 1xBet — КРАІЛ. У нас Служба безпеки України тепер займається тим, що каже — ця компанія є окей чи не окей. Як так сталося, що СБУ заплющила очі на те, що 1xBet зайшли на український ринок і не подали їх до списку санкцій, а потім подали до нього Parimatch?» — підкреслює керівник «Брутального футболу» Северин Стецюк.

У квітні цього року СБУ, до речі, дала виданню «РБК» відповідь на запит, у якому спробувала пояснити, що крамольного у діяльності Parimatch знайшла спецслужба. Проте журналісти, проаналізувавши аргументи Служби безпеки, буквально підняли їх на сміх. СБУ заявила, що «отримані доходи Parimatch виводяться до рф через рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів, а частина цих грошей спрямовується на підтримку збройної агресії рф, проведення розвідувально-підривної діяльності на території України», проте жодного підтвердження цього не надала.

Єдине, що знайшли правоохоронці — це кіпрську компанію Intercorp Limited, яка надає на Кіпрі компанії Parimatch секретарські послуги. Ця ж компанія надає секретарські послуги й низці інших фірм, серед яких є і російські. У СБУ представили ситуацію так, що «Intercorp Limited» та її російські клієнти є структурною частиною групи компаній Parimatch, що є абсурдом, зазначили журналісти. Докладніше про це можна почитати у публікації «СБУ не змогли підтвердити російський слід Parimatch, наклавши на компанію санкції з надуманих причин».



Що б не мотивувало знищити успішний український бізнес — бажання переділу ринку на користь іншого його гравця чи фінансову винагороду за сатисфакцію російського бізнесу, і в тому й іншому випадку вся ця історія виглядає дуже тривожно не лише для ринку азартних ігор, на який тепер навряд чи захоче виходити хтось із серйозних закордонних операторів, але й для всієї країни. Особливо з огляду на те, що Parimatch в Україні був не просто букмекером, але компанією з потужним цифровим підрозділом, націленим на виробництво ігор. У той час, як Індія всерйоз розглядає ігровий бізнес як драйвер зростання для півторамільярдної країни, в Україні чинять протилежним чином. Це гірше за злочин, це помилка.

У будь-якому разі, питання санкційного режиму може вирішувати лише Президент Володимир Зеленський та РНБО, головою якого він є. Хто б не припустився помилки, розібратися в цій справі і виправити її може тільки він — про що й просили автори петиції до Президента.

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