У неділю потеплішає, але дощитиме, а у понеділок знову чекайте на похолодання: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше попереджав про нічні морози та мокрий сніг цього тижня, дав прогноз поготи на вихідні 16 та 17 березня.

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За його прогнозом, на тлі поступового зниження атмосферного тиску, погодні умови стануть більш нестійкими. Вплив атмосферних фронтів буде відчутно помітним у західних та північних областях, де у неділю пройдуть дощі. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Подекуди можливі тумани. Температура повітря залишиться високою і найтепліше традиційно буде у західних та південних регіонах країни.

Субота, 16 березня:

У західних областях вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С. У Карпатах вночі −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

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У північних областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +5…+10 °С.

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У південних регіонах та у Криму місцями пройде невеликий дощ та мряка. Можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря становитиме вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С.

У східній частині вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +4…+9 °С.

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Фото Укргідрометцентру

Неділя, 17 березня:

У західних областях впродовж доби очікується дощова погода, у Карпатах дощ із мокрим снігом. Вітер південний, з переходом вдень на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +5…+10 °С. У Карпатах вночі −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У північних областях хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень та ввечері пройде дощ. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С.

У центральних регіонах хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, мряка. Подекуди туман. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, мряка. Подекуди туман. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +10…+15 °С.

У східній частині вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

Фото Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 16 березня переважно без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ; на Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці туман; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2−7° тепла, вдень 6−11° тепла, на заході країни до 15°. А у неділю у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, в понеділок у більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі; температура 17 березня у західних областях протягом доби 3−9° тепла, на решті території вночі 2−8° тепла, вдень 7−12°, 18 березня в Україні очікується зниження температури на 2−4°.

А синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що у Києві 16 березня буде тепло, до +10 градусів, та сухо. 17 березня у столиці потепління триватиме — до +12+13 градусів, проте очікується дощ. Втім, вже з понеділка, 18 березня, температура повітря знизиться на 3−6 градусів.

Фото Укргідрометцентру

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що остання десятиденка місяця розпочнеться з похолодання, також імовірні опади у вигляді мокрого снігу.

Фото Pixabay

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