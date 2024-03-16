«Все йде за планом»: у Білгороді у зв'язку з обстрілами закривають торгові центри та школи (фото, відео)

У Білгороді, будівля адміністрації якого нещодавно була атакована українським БПЛА, тривають вибухи. За словами губернатора гладкова, після атак 16 березня є навіть двоє загиблих, а троє людей отримали поранення.

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Збитий БПЛА

Крім того, у багатоквартирних будинках були вибиті вікна, також зачепило будівлі «соціального об'єкта».

Уламки БПЛА на дорозі

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За інформацією місцевої влади, прильоти зафіксовано і в області — там також пошкоджено будинки, автомобілі та будівлю місцевого торговельного центру.

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Увага: у кадрі є ненормативна лексика!

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Гладков записав відеозвернення, в якому оголосив про тимчасове закриття всіх торгових центрів білгорода та Білгородського району (рішення стосується неділі, 17 березня, та понеділка, 18 березня), а також навчальних закладів (у понеділок, 18 березня та вівторок, 19 березня).

«Найголовніше, що у понеділок та вівторок занять у школах не буде, у тому числі й дистанційних… Це рішення ми рекомендуватимемо і нашим вишам», — заявив Гладов, пообіцявши, що дошкільні заклади працюватимуть у режимі «чергових груп», т. е. привести туди своїх дітей зможуть батьки, «якщо вони працюють на критичних спеціальностях».

Тим часом «Легіон Свобода Росії» (ЛСР) анонсував завдання масованого удару по військових об'єктах і позиціях рф в білгороді, у зв'язку з чим закликав «усіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно пройти в укриття» о 17:00 мск.

Нагадаємо, що з 12 березня ЛСР, РДК і «Сибірський батальйон», що діють як самостійні підрозділи, почали прорив у білгородську та курску області росії. У деяких районах цих областей було оголошено евакуацію місцевого населення.

Фото місцевих Telegram-пабліків

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