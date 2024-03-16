Нардеп Віталій Войцехівський: «Незрозуміле доручення від Черкаської ОВА перешкоджає допомозі ЗСУ»

Українська громадськість вражена новими обставинами, що затримують виділення необхідних коштів на підтримку Збройних Сил України. Причиною цієї обурливої ситуації стала заява народного депутата Віталія Войцехівського, який зазначив: «Мирні акції та мітинги по всій країні „Гроші на ЗСУ“. Погоджуюсь — це пріоритет як державних, так і органів місцевого самоврядування.»

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На думку депутата, з'явлення не пояснених вказівок від Черкаської ОВА щодо виділення коштів для підтримки військових — неприпустиме втручання у сферу компетенції місцевого самоврядування.

«Це суперечить нормам чинного законодавства», — додає Войцехівський.

Відповідно до статті 61 Закону «Про органи місцевого самоврядування», місцеві бюджети мають право самостійно визначати напрями використання коштів відповідно до закону, і будь-яке втручання державних структур у цей процес є недопустимим.

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«Із застосуванням норм Закону „Про правовий режим воєнного стану“ місцева влада може використовувати кошти для потреб ЗСУ, але без передбачення додаткових обмежень чи умов», — йдеться у заяві.

Ця ситуація, за словами нардепа, вимагає термінового врегулювання, аби забезпечити невідкладну підтримку українським військовим, які захищають безпеку та незалежність країни.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скандал навколо забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

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