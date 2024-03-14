Після скандалу, пов’язаного з укладанням контракту з ТОВ «Буський консервний завод», власники якого є близькими до родини Гринкевичів, ДП «Державний оператор тилу» намагається замінити постачальника.

ВІДЕО ДНЯ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише волонтер, політичний аналітик Назар Приходько.

Він нагадав, що після провалу відкритих торгів на ProZorro ДП «Державний оператор тилу» уклав прямі договори з постачальниками, проте не вказав, з якими саме. За даними Приходька, контракти були укладені з ТОВ «Буський консервний завод» та ТОВ «Твій хліб». Першу компанію контролює Олександр Лапшин, який, за даними розслідування «Громадського», має відношення до родини скандальних львівських бізнесменів Гринкевичів, а у складі бенефіціарів другої є громадяни росії.

«Усі факти мого розслідування про те, що голова ДОТ Жумаділов повернув Гринкевичів до системи забезпечення ЗСУ, повністю підтвердилися. Власник компанії ТОВ „Буський консервний завод“ Олександр Лапшин — дійсно довірена особа родини Гринкевичів, на якого вони переписували своє майно, щоб його не конфіскували», — пише Приходько.

РЕКЛАМА

За його словами, спочатку керівники ДОТ намагалися заперечити зв’язок компанії, з якою було укладено контракт, із Гринкевичами. Натомість визнали сам факт укладання договорів. Окрім Буського заводу, серед постачальників фігурує ТОВ «Твій хліб», бенефіціаром якої є російський громадянин Олександр Моряков. На думку Приходька, ДОТ не поспішає оголошувати назви переможців торгів, бо ідентифікація власників компаній викличе скандал.

Тому, за даними волонтера, зараз ДОТ спішно намагається замінити постачальника.

РЕКЛАМА

«За даними моїх джерел у МОУ, Лапшина спішно викликали до ДОТ і кошмарили на предмет того, щоб він терміново знайшов фірму, де нема його, Гринкевичів, росіян та іншої нечисті. Лапшин має знайти таку фірму, і тоді ДОТ розірве договір з Буським заводом і укладе нову угоду. Не розумію, на що розраховують наші комедіанти-реформатори. Адже й дата укладання цього нового договору, і старий договір з Лапшиним, рано чи пізно потраплять у паблік і скандал — все одно неминучий. І якщо пан Жумаділов переконує міністра Умєрова у зворотному, то вірити йому — себе не поважати», — пише волонтер.

Політичний аналітик переконаний, що цей скандал кидає тінь не лише на ДП «Державний оператор тилу» та його керівника Арсена Жумаділова, але й на Міністерство оборони. На його думку, такі наслідки після призначення Жумаділова на цю посаду були цілком передбачуваними.

РЕКЛАМА

«Чого ви очікували, коли відповідальним за нелетальне забезпечення ЗСУ призначали людину, дружина якої отримала російський паспорт у 2021 році? Людина, рідний брат якої веде бізнес не просто у Криму, а на свіжоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей? Чого іншого ви очікували? А пану Умєрову хотів би сказати доволі очевидні речі: його підлеглий закопує не тільки систему постачання ЗСУ, а ще й кар’єру пана міністра», — підсумував Назар Приходько.

Раніше повідомлялося, що учасники тендеру з постачання харчування для ЗСУ відмовилися від участі у торгах через незгоду з умовами. Після другого зриву тендерів голова ДОТ Арсен Жумаділов заявив про намір укласти прямі договори з учасниками попередніх торгів.

Фото АрміяInform

177

Читайте нас у Facebook