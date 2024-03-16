Нардеп Тищенко «нацькував» поліцію на журналістів-розслідувачів після скандального інтерв'ю

Народний депутат Микола Тищенко потрапив у новий скандал в Ужгороді, де він поскаржився поліції на переслідування з боку журналістів «Української правди» (днями видання оприлюднило розгромний матеріал про політика). Тож правоохоронці посеред ночі завітали у готельний номер команди Михайла Ткача.

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Про це відомий розслідувач розповів на відео у своєму Facebook.

«Готель. 2:40 ночі. Декілька екіпажів поліції та цивільні авто почали вишиковуватись довкола готеля, де зупинилась наша знімальна група», — розповів Ткач.

Далі поліцейські постукалися у двері номера і попросили надати документи.

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За їх словами народний депутат дав повідомлення, що протягом двох днів його переслідує автомобіль «Мітсубісі Лансер» чорного кольору, тож правоохоронцям треба було встановити людей, які користуються цим автомобілем.

«Народний депутат Микола Тищенко, якого в Ужгороді супроводжують два охоронця, вважає, що знімати його можна лише після попередження про зйомку. Словом, якщо ви в Ужгороді викликаєте поліцію, кажіть що ви — Микола Тищенко і приїдуть всі вільні у місті екіпажі. Незалежно від години», — прокоментував інцидент керівник знімальної групи, пояснивши, що Тищенко вже довго «забуває» декларувати свій бізнес в Ужгороді, і це стало предметом для журналістського розслідування.

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Так, медійники встановили, що нардеп і його родина за останні роки обзавелися в Закарпатській області значним обсягом майна — апартаментами, салонами краси, п'ятизірковим парк-готелем і навіть похоронним бюро.

Як відомо, до середини 2022 року тоді ще члена фракції «Слуга народу» Миколу Тищенко було усунуто з цієї посади, а в січні 2023 року виключили зі складу фракції.

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