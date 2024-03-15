Вирішив воювати на «ужгородському» напрямі: ЗМІ дізналися про деталі бізнесу нардепа Тищенка під час війни

«Борець з call-центрами» Микола Тищенко за останні два роки встиг набути майна у Закарпатській області, в тому числі апартаменти, а також низку бізнесів.

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Про це йдеться в розслідуванні «Української правди». За даними видання, депутат-мажоритарник, обраний від «Слуги народу» у Київському окрузі, за останні роки відзначався активною присутністю у Закарпатському регіоні та веденням бізнесу там. Так, у лютому 2024 року в Закарпатті він зустрівся зі своєю колишньою дружиною Аллою Барановською та їхнім сином у найпрестижнішому ужгородському житловому комплексі. Розслідувачі звертають увагу на те, що подружжя розлучилося саме перед тим, як були опубліковані декларації посадовців. Висловлюються підозри, що це розлучення може бути фіктивним, але сам Тищенко стверджує, що це не так.

Також нардеп відвідав заміський комплекс «Кілікія», що належить місцевому депутату-слузі Арсену Мелкумяну. У Тищенка, якого раніше звільнили з посади голови Закарпатської обласної організації «слуг», залишились зв’язки в регіоні, а його бізнесові інтереси виявилися дуже активними.

Мелкумян, зі свого боку, заперечує будь-які бізнес-відносини з Тищенком, стверджуючи, що вони лише колеги з партійної діяльності. Тищенко також зустрічався з новим головою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм та колишнім начальником екологічної інспекції в Закарпатській області, який зараз є першим заступником начальника.

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Згідно з розслідуванням, Тищенко володіє майном, до якого він має обмежений доступ, таким як квартири в Києві та Ужгороді, а також двома автомобілями.

Сам Тищенко відмовився відкрито коментувати певні аспекти, заявивши, що інформація буде включена до його декларації за 2023 рік. Проте він відкинув звинувачення в лобіюванні бізнес-інтересів, а також заявив, що не має зв’язку з деякими зазначеними підприємствами та особами.

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Зазначимо, що Микола Тищенко неодноразово був учасником гучних скандалів. Так, у розпал війни політик, попри заборону на виїзд, вирушив до Таїланду. Тоді до ЗМІ потрапили фото депутата на пляжі. Тоді нардеп заявляв, що це було службове відрядження з метою зустрічі із представниками української громади, хоча голова Верховної ради України Руслан Стефанчук відповідного розпорядження на відрядження не підписував. Після цього нардепа виключили з фракції «Слуги народу».

Фото зі сторінки Миколи Тищенка у соцмережах

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