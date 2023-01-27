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Україна

Продовження скандалу: «слуги» вигнали Тищенка зі своєї фракції у Раді

10:18 27 січня 2023
Верховна Рада

Народного депутата України Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції «Слуга Народу». Про це повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії „Слуга Народу“», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу» за поїздку на курорт. Він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з «представниками української громади».

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