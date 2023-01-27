Продовження скандалу: «слуги» вигнали Тищенка зі своєї фракції у Раді

Народного депутата України Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції «Слуга Народу». Про це повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії „Слуга Народу“», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу» за поїздку на курорт. Він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з «представниками української громади».

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