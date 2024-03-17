Поки російські повстанці ведуть бойові дії на території російського прикордоння і запрошують путіна до переговорів, на полі бою в Україні протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Як уточнили у Генеральному штабі ЗСУ, загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 125 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Зокрема, ворог атакував з повітря Одещину, випустивши по регіону 16 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 14 з них.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Всього за добу вдалося збільшити втрати ворога у живій силі на 1160 осіб, в танках — на 11 одиниць, бойових броньованих машинах — на 24, артилерійських системах — на 28 одиниць.

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На передовій досі гаряче на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області. Там ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також 11 атак загарбників вдалося відбити на Авдіївському напрямку, де бої тривали в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

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На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та східніше Часового Яру.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового (Запорізька область).

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На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснивши 2 безуспішних штурми позицій наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, атаку було відбито.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій минулої доби не вів.

Нагадаємо також про успішні удари СБУ та ГУР Міноборони ударів по російських НПЗ, метою яких є позбавлення ворога як палива, так і фінансових ресурсів для ведення бойових дій.

Фото 81 окремої аеромобільної бригади



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