Дроновий терор триває: росія знову підступно вдарила по Одещині

Армія рф не полишає у спокої Одесу, і після руйнівних ударів балістичними ракетами «Іскандер» в ніч на неділю, 17 березня, російські війська атакували територію області вже із застосуванням дронів-камікадзе типу «шахед».

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Про це повідомили в Силах оборони півдня України.



«Ворог продовжує підступний дроновий терор. Вночі російські терористичні війська знову здійснили масовану дронову атаку на Одещині. Близько трьох годин тривала напружена бойова робота», — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Наголошується, що ударні дрони були запущені з тимчасово окупованого Криму. Загалом сили ППО збили 13 безпілотників типу shahed-131/136 у небі Одеської області та ще один на підльоті у небі Миколаївської. За даними Генштабу ЗСУ, всього ворог застосував 16 «Шахедів».

На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства: виникли пожежі, сталася руйнація промислових будівель. На щастя, пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.

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Своєю чергою, в Повітряних силах ЗСУ додали, що крім «шахедів» ворог використав два види ракет.

«У ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області та Донбасу, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській області та шістнадцятьма ударними БпЛА типу «Шехед», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ВСУ .

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Наголошується, що до відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи збито 14 «Шахедів» у межах Одеської області.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

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Зазначимо, що війська росії з перших днів вторгнення в Україну завдають ударів по Одесі та області різними типами озброєння.

Так, 15 березня, Одесу атакували балістичними ракетами «Іскандер-М», які запустили із тимчасово окупованого Криму. Після прибуття до місця подій медиків та рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Станом на сьогоднішній день, відомо про 21 жертву, ще понад 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у тяжкому стані. Серед загиблих є працівники ДСНС і медик.

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