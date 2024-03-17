Прощена неділя 2024: як правильно просити пробачення цього дня

Напередодні Великого посту, у день, який отримав назву Прощена неділя, заведено просити пробачення в близьких і самому прощати тих, хто образив злим словом чи вчинком.

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Сьогодні — останній день Масляного тижня напередодні Великого посту. Увечері в цей день у храмах проводиться обряд, який називається Чин прощення. Настоятель, завершуючи вечірню службу, просить пробачення у парафіян, а парафіяни просять у відповідь.

Цей обряд став дуже популярним і в народі, і навіть ті, хто цього дня не йде до храму, просять пробачення у родичів і знайомих.

Що не можна робити у Прощену неділю

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17 березня не варто робити великі покупки — вони будуть даремними. Також категорично не можна тримати старі образи, лаятися і сваритися з близькими.

Що можна робити у Прощену неділю 17 березня

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В цей день можна завершувати всі важливі справи та вирушати в подорожі.

Окрім цього, в цей день необхідно попросити пробачення перед родичами, близькими та знайомими навіть за найменші дії. Для цього можна казати «Пробач мені» або ж «Прости», а у відповідь — «Бог простить і я прощаю».

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***

У прощену неділю

Я зичу вам добра,

Натхнення і любові,

Щастя і тепла!

Я, звісно, все прощаю

І щиро зичу вам,

Щоб зла ви не тримали

Й жили лиш для добра!

***

Дорогі і рідні люди!

Я всі прикрощі забуду,

Бо у прощену неділю

Маю я таку надію:

Ви пробачите мені

Все погане — так чи ні?

Сподіваюсь я щосили,

Що ми будемо щасливі!

Вибачте, я прошу всіх,

Не беріть на душу гріх.

Хай навколо буде сміх,

Із днем прощення усіх!

Народні прикмети на 17 березня

Хто першим побачив грака 17 березня, буде щасливим і багатим.

Якщо граки прилетіли раніше цього дня — рік не буде врожайним.

Якщо 17 березня прилетіли граки — за 3 тижні повністю розтане сніг.

Якщо грак сидить на купині — буде повінь.

Якщо граки сіли в старі гнізда — весна прийде скоро.

Якщо перелітні птахи зриваються з насиджених місць — може бути повінь, дощі та сильні вітри.

Яка погода в 17 березня, такою і буде зима наступного року.

Якщо в цей день сонячно та ясно — влітку у лісі буде багато ягід.

Якщо 17 березня взути нове взуття, то шия не буде боліти.

Хто відзначає іменини 17 березня

Сьогодні іменини святкують Гаврило, Віктор, Макар, Олексій, Олександр, Павло. Обов'язково привітайте їх з днем ангела та попросіть вибачення.

А оскільки 17 березня — останній день Масниці, варто пригостити усіх знайомих справжніми українськими варениками з капустою і квасолею.

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