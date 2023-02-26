Прощена неділя: що обов'язково потрібно зробити в останній день Масляної і чого робити категорично не можна

У неділю, 26 лютого, закінчується Масляний тиждень, після якого починається Великий піст — він триватиме 48 днів, до Великодня.

Сьогоднішній день називають Прощеною неділею, коли прийнято прощати і вибачатися.

На слова «Пробач мені» прийнято відповідати «Бог пробачить» або «Бог пробачить — і я пробачаю». Прийнято вибачатися не лише перед тими, з ким ви у сварці, або перед рідними та близькими, а й перед сусідами та перехожими.

У Прощену неділю поганою прикметою вважається відмовити людині, яка перед вами вибачилася. Під забороною — домашня та важка фізична робота. Сьогодні не можна вживати хмільні напої та м'ясні страви. І звісно ж під забороною сварки та конфлікти.

У неділю традиційно спалюють опудало зими, готуючись до зустрічі з весною.

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У храмі цього дня проводять божественну літургію.

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Фото Pixabay

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