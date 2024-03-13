Готуємось до посту: смачні креплики з капустою та квасолею від Євгена Клопотенка

Як відомо, українські традиції Масниці, або ж Колодія, відрізняються від російських, адже для наших пращурів головною стравою в ці дні були вареники (або ж варені пироги), а не млинці.

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Наприклад, на заході України звично готували креплики — це альтернативна назва для вареників та пирогів, характерна для цього регіону. Головна особливість крепликів в тому, що вони є обов’язково пісними, і тісто і начинка, тож зазвичай готуються під час посту, зимових свят та обов’язково на Святвечір. Найпопулярніша начинка для такої страви — це злегка зтушкована квашена капуста, оскільки її найзручніше зберігати взимку саме в такий спосіб. Використовується також квасоля, суміш тушкованої капусти та квасолі, капуста і гриби. Існує і солодкий варіант крепликів, з маком та сухофруктами.

А відомий амбасадор української автентичної кухні Євген Клопотенко пропонує приготувати креплики з капустою і квасолею, які будуть доречними і під час Великого Посту.

«Цей рецепт прокачаних вареників — крепликів з капустою та квасолею вам точно сподобається, тим паче, що це майже на 30% борщ», — жартує кулінар.

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Отже, підготуйте:

для тіста:

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борошно — 400 г

окріп — 220 мл

олія — 2 ст.л.

сіль — ½ ч.л.

для начинки:

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

олія

капуста — 300 г

квасоля біла — 100 г

кмин — 1/3 ч.л.

сіль — за смаком.

Приготування

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Тісто для крепликів потрібно вимішувати не менше ніж 7−10 хвилин. Це буде запорукою того, що воно достатньо насититься киснем. Потім обов’язково залиште тістом відпочити на 20 хвилин, щоб клейковина встигла активуватися.

Для начинки 100 г квасолі ретельно промийте, викладіть в каструлю, залийте 2 л води та варіть до готовності протягом 1,5- 2 год. Спершу виставте великий вогонь, щоб вода швидше закипіла, а потім зменшіть його до маленького. Готову квасолю зцідіть від зайвої води та поки відкладіть.

Дрібно нашаткуйте 250 г капусти, моркву натріть на крупній терці, а цибулю наріжте кубиками. ⅓ ч. л. кмину розітріть пальцями.

Стушкуйте капусту з морквою і додайте відварену квасолю, яку перед цим злегка розімніть виделкою.

Готові вареники присмачте підсмаженою цибулею.

Нагадаємо також про інші святкові українські страви, які можна приготувати на Масницю.

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