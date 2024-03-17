130-кілограмовий віцечемпіон Олімпійських ігор нокаутував «жертву» українця після двох невдач поспіль (відео)

Колишній тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі британець Джо Джойс (16 перемог, 15 з них — нокаутом, 2 поразки), який торік програв китайцю Чжану Чжилею бій за титул, а також поєдинок-реванш, реабілітувався перед своїми фанатами, перемігши на Resorts World Arena у Бірмінгемі свого співвітчизника Кеша Алі (21 перемога, 12 з них — нокаутом, 3 поразки).

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38-річний віцечемпіон Олімпійських ігор Джойс впевнено провів поєдинок проти 32-річного Алі, який минулого року сенсаційно програв українцю Богдану Миронцю, і в 10-му раунді (за 30 секунд до фінального гонга!) відправив опонента у важкий нокдаун. Кеш, котрий ніколи не програвав достроково, зумів піднятися, але рефері перервав бій, зафіксувавши перемогу Джойса технічним нокаутом. Перший успіх Джо (він, до речі, був на 22 кг важчий за суперника — 130 кг проти 108 кг) з вересня 2022 року.

До речі, Джо Джойс заявив, що не відмовився б від бою з більш титулованим британцем Ентоні Джошуа.

«Я із задоволенням бився б з ним, — сказав Джо Джойс. — Ми вже зустрічалися в аматорах, але перед тим поєдинком мені довелося провести ще один бій з іншим хлопцем, тож я бився двічі, а він лише раз.

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Усі його підтримували. Щоразу, коли він завдав удару, всі аплодували. Мені здалося, що це було трохи упереджено. Мені не сподобалося, що він зловтішався над відеозаписом нашого бою. Я бачив ролик, де він дивиться наш бій зі своїми друзями та сміється. Я не розмовляв з ним довгий час, але це залишило гіркий присмак".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ентоні Джошуа розкішно нокаутував велетня Френсіса Нганну в бою в Саудівській Аравії.

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Фото boxingscene.com

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