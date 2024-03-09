У ніч на суботу, 9 березня, у «Кінгдом Арені» в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій між ексчемпіоном світу з боксу у суперважкій категорії британцем Ентоні Джошуа (28 перемог, 25 з них — нокаутом, 3 поразки), котрий двічі програв Олександру Усику, і колишнім володарем титулу UFC у важкій ваговій категорії камерунцем Френсісом Нганну (2 поразки), який у дебютному поєдинку у профібоксі примудрився відправити в нокдаун самого Тайсона Фьюрі.

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Сенсації не відбулося. 34-річний британець двічі відправляв камерунця в нокдаун і в другому раунді потужним ударом з правої остаточно «вирубав» 37-річного Нганну, якому після падіння на настил рингу була потрібна киснева маска.

«Вибачте, я всіх вас підвів, — заявив після поразки Френсіс Нганну. — Сьогодні був поганий день, але завтра буде інший. Дякую всім за підтримку».

«Коли я побачив поєдинок між Нганну і Ф'юрі, зрозумів, що цей хлопець вміє битися. Я сказав собі: „Хочу зустрітися з ним“, — своєю чергою, зазначив Ентоні Джошуа, який має намір поборотися з переможцем протистояння Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. — Він надихає людей, він великий чемпіон. Френсіс програв, але має великий потенціал. Думаю, що він зможе повернутись. Я сказав Нганну, що йому не слід йти з боксу. Він досягне успіху».

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До речі, канадський реп-виконавець Дрейк втратив кругленьку суму. Перед боєм він похвалився у соцмережах ставкою на бій Ентоні Джошуа — Френсіс Нганну, виклавши скрін ставки, де він поставив 615 тисяч доларів на перемогу камерунця. У разі успіху він міг би отримати більш ніж 1,9 млн. Не склалося…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Андрій Новицький нокаутував суперника зі США перед боєм Дошуа — Нганну.

Фото X DAZN Boxing

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