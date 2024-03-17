Антипутінські повстанці зайняли селище Горьковський під Бєлгородом, — Легіон «Cвобода росії»
Російські добровольці, які нещодавно дали мешканцям прикордонних районів росії 10 годин на евакуацію, заявили, що контролюють селище Горьковський Бєлгородської області. Про це йдеться у повідомленні Легіону «Свобода росії» у Telegram.
«Селище Горьковський Бєлгородської області — під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота російських визвольних сил з ічкерійський добровольцями», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус» спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.
Сьогодні «Сибірський батальйон» повідомив, що зайшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації.
Крім того, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську.
Як писали «ФАКТИ», раніше бійці Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону записали звернення до володимира путіна, в якому заявили про втрату ним легітимності.61
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