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Події

Смертельна ДТП з маршруткою у Дніпропетровській області: є жертви і багато постраждалих

17:18 17 березня 2024
ДТП

Після аварії на Івано-Франківщині, де загинули водій та двоє пасажирів рейсового автобусу, сталася ще одна смертельна ДТП. У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП з участю маршрутного таксі. Внаслідок аварії загинули троє людей, і постраждали понад десять пасажирів, повідомляє видання «Перший Міський. Кривий Ріг».

За даними видання, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.

«Троє людей — загинуло… Нині відомо про мінімум 14 постраждалих, серед яких є і діти», — йдеться в публікації.

Зазначається, що водій маршрутки, за попередніми даними, не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості.

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А безпосередньою причиною трагедії начебто стало те, що перед маршрутним автобусом почала розвертатися вантажівка.

Своєю чергою, видання «Свої. Кривий Ріг» оприлюднило відео з місця аварії.

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Як писали «ФАКТИ», днями на Рівненщині військовий скоїв смертельне ДТП на пішохідному переході.

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