Смертельна ДТП з маршруткою у Дніпропетровській області: є жертви і багато постраждалих
Після аварії на Івано-Франківщині, де загинули водій та двоє пасажирів рейсового автобусу, сталася ще одна смертельна ДТП. У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП з участю маршрутного таксі. Внаслідок аварії загинули троє людей, і постраждали понад десять пасажирів, повідомляє видання «Перший Міський. Кривий Ріг».
За даними видання, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.
«Троє людей — загинуло… Нині відомо про мінімум 14 постраждалих, серед яких є і діти», — йдеться в публікації.
Зазначається, що водій маршрутки, за попередніми даними, не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості.
А безпосередньою причиною трагедії начебто стало те, що перед маршрутним автобусом почала розвертатися вантажівка.
Своєю чергою, видання «Свої. Кривий Ріг» оприлюднило відео з місця аварії.
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