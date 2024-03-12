Небезпечний маневр: водій та двоє пасажирів рейсового автобусу загинули в ДТП на Івано-Франківщині (фото)

Чергова смертельна ДТП сталася на Івано-Франківщині.

Як повідомляють в обласній поліції, приблизно о 12.25 на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів зіткнулися легковик та пасажирський автобус.

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Фото поліції

За попередньою інформацією, 57-річний водій автівки Mercedes C220, мешканець с. Угорники, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з рейсовим автобусом Уїзд — Івано-Франківськ. За попередніми даними, у ДТП загинуло троє людей — водій рейсового автобуса та його двоє пасажирів. Серед пасажирів також є постраждалі.

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Фото поліції

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Тисменицького відділення поліції та слідчі Слідчого управління розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Івано-Франківській області.

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Нагадаємо, що нещодавно ДБР завершило розслідування відносно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Андрій Ніколаєнко восени минулого року на трасі Київ — Чоп у селі Березівка збив пішохода. 18-річна дівчина, яка перебігала дорогу, загинула на місці.

Фото поліції

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