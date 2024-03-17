Спочатку переконайтесь, хто перед вами: за яких умов працівники ТЦК мають право перевіряти документи

Не завжди правомірні дії співробітників ТЦК переконали українців в тому, що представники військкоматів іноді можуть діяти всупереч прописаним у законодавстві вимогам, тому їх можна не виконувати.

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Про одну з подібних практик — перевірку документів у перехожих — розповів адвокат Володимир Крекотень.

За його словами, навіть поліцейські не завжди уповноважені перевіряти документи.

«Коли підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги», — пояснив Володимир Крекотень.

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Тому юрист рекомендує перед пред'явленням власних документів, ознайомитись зі службовим посвідченням поліцейського. А у працівників ТЦК попросити показати наказ коменданта і документ, що підтверджує особу.

«Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів під час воєнного стану. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі бажання дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку», — підсумував юрист.

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Інший адвокат — Роман Сімутін — пояснив інший спірний момент в проєкті про мобілізацію, який визиває дискусії і суперечки — чи можуть призивати на війну молодь до 25 років.

На думку адвоката, за новим законопроєктом про мобілізацію передбачено можливість мобілізувати осіб з 18 років.

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Адже відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України осіб чоловічої статі від 18 до 25 років. Вони можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років.

Згідно з п. п. 1 ч. 1 ст. 37 на облік беруть призовників віком до 25 років.

Згідно з підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних — тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Простими словами, на думку адвоката, це означає, що у разі ухвалення проєкту закону, якщо чоловік, наприклад, як призовник у 18−24 роки пройшов базову військову підготовку — він автоматично стає військовозобов’язаним, тому фактично може бути мобілізованим.

Як писали «ФАКТИ», на Закарпатті в приміщенні ТЦК сталася спроба самогубства «мобілізованого».

Фото: Суспільне

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