Спроба самогубства «мобілізованого» у закарпатському ТЦК: у мережі спливли моторошні подробиці (фото, відео)

Нещодавно народний депутат Георгій Мазурашу розповідав про випадок у Закарпатті, де чоловік порізав собі вени після того, як його примусово мобілізували. І ось знову — Хустський РТЦК та СП проводить службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

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Як пише «Суспільне», про це повідомили у прес-службі Закарпатського територіального центру комплектування. Пригода сталася 13 березня — прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону затримали чоловіка та доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

«Під час перебування на території РТЦК та СП громадянин зайшов у туалет, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну медичну допомогу, викликали поліцію та карету „швидкої допомоги“, яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні», — йдеться у повідомленні. Лікарі зафіксували спробу суїциду.

Тим часом мешканка Хуста розповіла, що це сталося з її хлопцем, і що на кордоні його не затримували. Вона стверджує, що хлопця «викрали працівники Прикордонної служби з готелю міста Виноградів, одягли кайданки та відвезли у невідомому напрямку». «Як я потім дізналася, його відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, і там почалися звинувачення у спробі перетину кордону (це було не так). У нього забрали телефон, документи та гроші, на прохання зателефонувати і надати адвоката був повний ігнор. І звичайно, що тільки коли він підпише документ, що він справді намагався це зробити, йому дадуть зателефонувати», — пише дівчина на своїй сторінці у соцмережах.

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Пізніше з'ясувалося, що хлопець перебуває у реанімації міста Хуст — його подруга зробила фото та відео у палаті.

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Автор повідомлення додала, що над постраждалим знущалися, «виривали волосся, тягали асфальтом, принижували і били по всьому, чому можна».

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті виник скандал після «облави» військових у оздоровчому комплексі, а у Хмельницькому співробітники ТЦК нібито хотіли силою забрати з лікарні чоловіка, який умовляв людей у формі, щоб ті дали йому можливість до кінця пройти ВВК.

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