Порвали одяг, розбили окуляри і телефон: у Львові ще одного призовника схопили на вулиці і насильно відвезли до ТЦК (відео)

Незважаючи на те, що свавілля працівників ТЦК та СП провокує у відповідь жорсткі дії з боку громадян, вони продовжують застосовувати протиправну практику «пакування» чоловіків і доставку їх силоміць до військкоматів.

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Ще один подібний випадок зафіксовано у Львові, розповідають місцеві ЗМІ.

Про черговий випадок свавілля з боку працівників військкомату розповіла на сторінці в інстаграмі львів'янка Віолетта Таран. Саме її чоловіка побили і запхали до мікроавтобуса військові.

Разом із дописом жінка поширила відео з камер спостереження, на якому зафіксований сам момент затримання її чоловіка. Львів'янка висловила обурення грубою поведінкою співробітників ТЦК.

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За її словами, вони із застосуванням побоїв насильно затримали її чоловіка. Крім того, під час затримання йому порвали одяг, розбили окуляри і телефон. Запхавши до машини, військовозобов'язаного привезли до Шевченківського РТЦК та СП, де він мав пройти ВЛК. При цьому на місці йому не вручили жодної повістки.

Кирило Таран від проходження військово-лікарської комісії відмовився, адже не мав при собі медичних документів, які б підтвердили, що він має серйозні захворювання. Однак відмову чоловіка не прийняли. Його дружина каже, що на підтвердження цього має відео та аудіозапис. Потім Тарану виписали повістку на уточнення даних. Це було близько 2:00 16 березня.

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А вже за дві години був готовий наказ про мобілізацію чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП — Романа Немишкала, якого самого, як каже жінка, на місці не було.

Це все відбулося попри те, що військовозобов'язаний так і не пройшов ВЛК. Наразі, як переконує Віолеттта Таран, її чоловіка утримують у військовій частині Рівного.

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Редакція ZAXID.NET звернулася за коментарем до Львівського обласного ТЦК. Її керівник Артур Ніязов повідомив, що за цим фактом завтра проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що з прийняттям нового закону про мобілізацію, яке має статися незабаром, громадян, які не оновили свої дані у ТЦК та СП, тимчасово обмежать у праві керування транспортними засобами. Але на інші, набагато суворіші покарання, навряд чи варто розраховувати, запевнив нардеп Федір Веніславський.

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