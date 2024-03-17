Позбудьтесь комплексів і отримаєте багатство: хто може сьогодні-завтра несподівано поправити матеріальне становище

Починаючи з сьогоднішнього дня, неділі, починає слабнути дія молодика в Рибах. Разом з цим представники деяких сузір'їв отримують більше свободи і можуть, нарешті, відчути подих багатства, пише Oboz з посиланням на астрологічний сайт.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому дуже важливо розібратися з самим поняттям «багатство», вважають знавці руху зірок.

«Коли мова заходить про багатство, ми зазвичай уявляємо його, як надлишок коштів та можливість придбати усе, чого забажаємо. Однак це набагато ширше поняття, що поєднує в собі відчуття задоволення від життя, впевненість у собі та розуміння справжнього призначення», — стверджують астрологи.

Щоб прийти до достатку як фінансовому, так і внутрішньому, потрібно позбутися синдрому самозванця та не боятися використовувати кошти, які ви заробили. Саме в такому положенні будуть у найближчі два дні представники двох сузір'їв — саме вони зможуть легко прийти до гармонії та достатку.

РЕКЛАМА

Водолій

Енергія Риб керує вашим домом самооцінки та фінансового багатства. Це може допомогти вам перестати турбуватися про те, що подумають люди навколо.

РЕКЛАМА

Ви все ще можете стикнутися з почуттям страху, коли вам потрібно буде чітко говорити про свої потреби та бажання. Однак чітке знання того, чого ви хочете, буде допомагати впоратися з негативними думками та досягати успіхів.

Не бійтеся занурюватися у своє минуле. Водоліям варто навчитися на своїх помилках та зробити висновки, щоб почати цінувати себе і свою роботу.

РЕКЛАМА

Молодий Місяць у Рибах також сприяє новим фінансовим починанням. Ви сміливо можете просити про підвищення на роботі. Не бійтеся ризикувати.

Також, дайте собі час, щоб опрацювати та обміркувати те, що зараз виникає у вашому житті. Причиною вашої нещодавньої напруги могла бути ваша занижена самооцінка. Тому подивіться на все тверезо та відшукайте шлях любові до себе.

Рак

Молодий Місяць у Рибах досяг свого піка у вашому домі удачі та достатку. Минулий рік був для вас особливо складним, особливо в сфері романтичних стосунків. Попри те, що усі негаразди минули, Раки все ще можуть відчувати, що на них щось тисне. Можливо, ви й досі не можете повірити, що найгірше залишилося позаду.

Однак у Раків нарешті з’явилася можливість звільнитися від тягарів минулого. Завдяки цілющій природі Молодика ви нарешті зможете довіритися долі та користуватися усіма можливостями, які вона принесе. Особливий успіх та процвітання чекає на Раків в сфері фінансів, подорожей, освіти та духовності.

Погляньте на життя по-новому та не бійтеся починати все спочатку. Ви зможете змінити свій підхід до життя і побачити, що всесвіт кличе вас до чогось більшого.

Будьте сміливими, ризикуйте та довіряйте своїй інтуїції. Шукайте баланс між самотністю, доглядом за собою та роботою і соціальним життям.

А ті люди, кого не згадали астрологи, можуть звернутися до «київського мольфара», який допоможе їм легко активізувати три потоки — фінансовий, грошовий і потік здоров'я.

Також нагадаємо, що представників ще кількох знаків Зодіаку чекає дуже «щасливий» тиждень, він почнеться завтра вранці.

68

Читайте нас у Facebook