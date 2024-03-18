Дівам сьогодні краще не сідати за кермо, Ракам та Левам знадобиться холоднокровність: гороскоп на 18 березня 2024 року

Астрологи, які раніше склали східний гороскоп на поточний тиждень 18−24 березня, вважають 18 березня одним із найскладніших днів місячного календаря. Цьому дню властива негативна енергетика, особливо у першій половині дня. Вони радять в цей період не робити важливих справ.

ВІДЕО ДНЯ

Астрологи радять приступати до роботи у другій половині дня. Людей сьогодні можуть переслідувати ірраціональні невмотивовані страхи, з якими буде важко боротися. Єдиний спосіб впоратися з численними маніями — перечекати, поки вони зникнуть, а це станеться вже наступного дня.

Також сьогодні не варто приступати до реалізації нових проектів, зате можна доводити до завершення розпочаті раніше справи.

Овен

Сьогодні може здійснитися якесь ваше бажання, що не потребує ґрунтовної підготовки. Дивіться по сторонах і використовуйте вдалі можливості, які посилає вам доля. Не варто починати нових великих проєктів: вам складно сконцентруватися на одному питанні, інформує Ukr.Media.

РЕКЛАМА

Телець

Ви викликаєте в оточення сильні емоції: хтось робитиме вам компліменти, а хтось різко критикуватиме і затіватиме сварку. Тельцям 18 березня потрібно сміливо протистояти всім недоброзичливцям і конкурентам. Використовуйте свої професійні якості, заручіться підтримкою друзів та однодумців.

Близнюки

Складний і емоційно напружений день. Близнюкам потрібно зібратися і не відступати перед неприємностями, проявляти завзятість і сміливість у вирішенні завдань. Проблеми можуть з'являтися в найнесподіваніших місцях, тому не втрачайте концентрації. Вашу працездатність відзначить начальство.

РЕКЛАМА

Рак

Вам буде властиво перебільшувати проблеми й драматизувати ситуацію. Постарайтеся 18 березня зберігати холоднокровність, раціонально і виважено приймайте рішення. Сварки, розпочаті Раками сьогодні, буде складно закінчити. Оптимістичний настрій допоможе швидше впоратися з труднощами.

Лев

Готуйтеся до того, що хтось з оточення провокуватиме вас на сварку, несправедливо критикуватиме. Зірки радять Левам 18 березня зберігати спокій і бадьорий настрій, не вступати в суперечки та перепалки. Напругу цього дня зніміть за допомогою тренування або спілкуванням із близькими.

РЕКЛАМА

Діва

Сьогодні вам не варто керувати автомобілем. День із підвищеною травмонебезпекою, тому користуйтеся громадським транспортом або візьміть вихідний. У роботі користуйтеся тільки знайомими й перевіреними способами, не експериментуйте, щоб не потрапити в неприємну ситуацію.

Терези

Доведеться долати перешкоди та проявляти свої найкращі ділові якості. День для Терезів складний і напружений. Однак, доклавши певних зусиль, ви отримаєте схвалення начальства і зміцните своє становище в колективі. Ваша сміливість також справить враження на вашу половинку.

Скорпіон

Своєю поведінкою і словами Скорпіони можуть знайти нових однодумців або відштовхнути від себе якихось людей. Контролюйте свої емоції, не приймайте рішення, якщо не впевнені в його наслідках. Є ймовірність, що хтось спеціально провокуватиме вас і починатиме суперечки.

Стрілець

Щоб почуватися впевненіше 18 березня, поділіться своїми переживаннями й сумнівами з близькими людьми. Вони обов'язково вас підтримають і дадуть корисну пораду. Обговорення нових ідей або планів із колегами може привести Стрільців до цікавого проєкту або вигідного контракту.

Козоріг

Сьогодні Козорогам потрібно прораховувати кожен свій крок і дуже виважено ухвалювати рішення. Поспішність може призвести до зворотних результатів. Також зірки радять перевірити свою роботу на помилки, не використовувати сумнівні факти. Намагайтеся займатися своїми справами самостійно.

Водолій

Ваша активність та ініціативність на робочому місці буде помічена і схвалена керівництвом. Проявляйте свої найкращі якості, пропонуйте ідеї, беріть участь у дискусіях. Можлива цікава ділова пропозиція. Не забувайте приділяти увагу рідним і близьким.

Риби

Намагайтеся бути в курсі того, що відбувається, стежити за інформацією і контролювати потрібні вам процеси. Від цього залежить успіх усієї вашої роботи й кінцевий результат. Обов'язково перевіряйте факти, перш ніж їх використовувати. Піднімайте собі настрій, більше спілкуйтеся.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали астропрогноз на поточний тиждень та розповіли, у кого життя кардинально зміниться на краще в другій половині березня.

517

Читайте нас у Facebook