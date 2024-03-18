Зрадниця Повалій пробила чергове дно, похизувавшись російським паспортом на виборах путіна
Зрадниця Таїсія Повалій, яка підтримує агресію проти України, пробила чергове дно. Вона вже отримала громадянство країни-терориста та похизувалася її паспортом. Більше того, запроданка взяла участь у виборах путіна, вкотре підкресливши свою підтримку його політики. Відповідне фото на тлі букви V, з якою російська військова техніка атакувала Україну, з’явилося в соцмережах Повалій. Тепер своєю країною вона вважає саме росію.
«Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу», — прокоментувала зрадниця.
Також російський паспорт отримав колишній одесит Джиган. Він разом з дружиною голосував в Об'єднаних Арабських Еміратах. Публічно показав виборчий бюлетень з позначкою «за кого треба».
Нагадаємо, Повалій після початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком Ігорем Ліхутою втекли до рф. Там вони беруть участь у пропагандистських концертах та вихваляють політику путіна. Повалій разом з кремлівськими блазнями приїздила до тимчасово окупованого українського Луганська. СБУ повідомила про підозру зрадниці Повалій.
Також запроданка Ані Лорак подала документи на отримання російського паспорта.
Фото: інстаграм Таїсії Повалій374
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