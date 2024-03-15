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Запроданка Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства

14:49 15 березня 2024
Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну та продовжує виступати в країні-агресорі, скоро отримає російський паспорт. Вона подала відповідні документи, щоб стати громадянкою країни, яка щодня вбиває її співвітчизників. Про наміри запроданки повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела в оточенні Лорак.

Повідомляють, що вона подала документи у лютому цього року. Тож до кінця 2024 року вона може отримати паспорт рф.
Сама Ані Лорак наразі цю інформацію не коментувала.

Нагадаємо, співачка є народною артисткою України. Проте це не заважає їй під час війни заробляти криваві рублі в росії, брати участь у розважальних шоу.

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Ще одна запроданка Таїсія Повалій стала рупором кремлівської пропаганди, несе нісенітниці про рідну країну, називаючи себе «російською українкою».

Фото: https://www.instagram.com/anilorak

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