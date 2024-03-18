Похолодання та щодня дощ: синоптики «обіцяють» українцям некомфортну погоду протягом усього тижня
В Україні внаслідок переміщення на її територію атмосферних фронтів та під впливом висотного циклону очікується період нестійкої та вологої погоди. Практично щодня спостерігатимуться дощі, у північних та західних областях часом мокрий сніг. Температурне тло залишиться високим, проте на початку тижня незначне похолодання охопить західні області країни. Такий прогноз дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
У понеділок, 18 березня, у західній частині очікується сніг та мокрий сніг, на решті території країни пройдуть дощі, у центральних областях та на Київщині місцями значні. На Лівобережжі країни можливий туман. Вітер південний, з переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С. У західних областях вночі −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.
У вівторок, 19 березня, у більшості областей України утримається нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С; у західних областях вночі −4…+1 °С, вдень +1…+6 °С.
У середу, 20 березня, опади пройдуть у центральних, західних та місцями північних областях. На півдні та сході переважно сухо. У Карпатах очікується значний сніг. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С; у західних областях вночі −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С.
У четвер, 21 березня, у південних та південно-західних областях України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на решті країни без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С.
У п'ятницю, 22 березня, істотних опадів не очікується, лише ввечері на Волині пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С.
У суботу, 23 березня, у західних та північних областях пройдуть дощі, на решті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.
У неділю, 24 березня, дощова погода збережеться у західних та північних регіонах. У Карпатах мокрий сніг та дощ. У решті областей без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у південних, центральних та східних областях місцями +14…+17 °С.
Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач поділився прогнозом погоди на весну.
Фото: pixabay.com134
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