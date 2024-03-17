Готуємось до похолодання: якої погоди чекати в неділю і на новому тижні

Згідно з прогнозом синоптиків, у неділю, 17 березня, в Україні на пару градусів потеплішає, але в деяких регіонах задощить.

«В західних, а вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується дощ (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман», — говориться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5−10 м/с. Температура вдень 8−13° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

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На Київщині — хмарно з проясненнями, в першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня дощ. Вітер південно-західний↗️, 5−10 м/с. Температура вночі 1−6° тепла, вдень 8−13°. у Києві вдень 10−12°.

В понеділок, 18 березня, в Україні очікується зниження температури на 2−4 градуси.

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Тому жінки, у кого завтра буде вихідний, зможуть зігріти душу «Маргаритою» (текіла з лікером та соком лайма), але не сильно перевищувати допустиму «дозу» — про це попереджає Геля Зозуля.

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Але краще завітати у місцевий Палац культури на Оболоні чи у Софіївській Борщагівці, де заплановані концерти нового улюбленця жінок та дівчат Віталія (час початку концертів варто уточнювати).

А так як народний синоптик з Волині Володимир Деркач попереджав, що друга половина березня буде досить холодною, то, можливо, слід подбати про запаси текіли та гарного настрою наперед.

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