«За два роки двічі був вдома у відпустці»: біля Лиману обірвалось життя 48-річного воїна

Все частіше надходять з лінії фронту сповіщення про втрати військових. Все більше стає родин, які втрачають найдорожчих і найрідніших. 48-річний Олександр Плетньов загинув 13 березня внаслідок мінометного обстрілу в районі села Терни Лиманської громади на Донеччині. Захисник народився у селищі Петрове на Кіровоградщині.

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«Тут, на щедрій і благодатній землі промайнули його дитячі та юнацькі роки. Тут закінчив Петрівську середню школу № 1, — йдеться у некролозі. — Рідні, друзі, колеги згадують про нього з особливим теплом, бо Олександр був надзвичайно чесною, доброю та щирою людиною.

У мирному житті Олександр працював помічником машиніста бурової установки. Його поважали у колективі, бо він був із тих, хто завжди підтримає і допоможе. Відповідальний і досвідчений, завзятий до роботи, завжди зі щирою усмішкою. Проживав із родиною у місті Кривий Ріг".

Земляки додають — Олександр був сміливою людиною. Коли отримав повістку, а це були перші дні вторгнення росії, то без вагань долучився до рядів захисників України, оскільки мав досвід воїна ще із 2014 року — був учасником бойових дій в АТО.

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«За два роки війни Олександр двічі був вдома у відпустці, а в січні 2023 року супроводжував домовину найкращого друга, побратима ще з часів АТО, до місця вічного спочинку. Для своїх рідних та близьких Олександр назавжди залишиться відважним воїном, люблячим батьком для сина, турботливим чоловіком, братом, надійним другом та побратимом, доброю, щирою, товариською та шанованою людиною».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть під Лиманом 20-річного бійця, який з дитинства марив армією.

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